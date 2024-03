Veröffentlicht am 18. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Niederländisch für Anfänger, Englisch für den Beruf: Aktuelle Sprachkurse bei der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen weist auf aktuelle Sprachkurs-Angebote hin, die im März starten: Am Dienstag, 19. März, beginnt ein Niederländisch-Kurs für Anfänger. Im Vordergrund steht die Verständigung in beruflichen und privaten Alltagssituationen. Der Kurs mit insgesamt acht Terminen findet jeweils dienstags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr unter der Leitung von Muttersprachler Huub Hilgenberg statt. Für Teilnehmende mit Vorkenntnissen startet am gleichen Tag (20 bis 21.30 Uhr) ein weiterer Niederländisch-Kurs. Die Kursgebühr beträgt, acht Teilnehmer vorausgesetzt, 50 Euro.

Unter der Leitung von Brunhilde Busley beginnt am Montag, 25. März, der Kurs „Business English – basis for business“. Zielgruppe sind Personen, die Englisch am Arbeitsplatz benötigen oder sich darauf vorbereiten wollen. Beim Telefonieren, der Betreuung von Kunden, bei auswärtigen Besuchen und Präsentationen in englischer Sprache benötigt man besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Genau diese Skills werden in diesem Kurs, der mit insgesamt zwölf Terminen jeweils montags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr stattfindet, gezielt vermittelt und intensiv eingeübt. Die Teilnahme kostet 110 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de