Veröffentlicht am 19. März 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Palliative Versorgung im Qualitätszirkel

Die Kreisverwaltung Neuwied lädt im Namen des Palliativnetzwerks zum Qualitätszirkel in der palliativen Versorgung ein. Als Referent zum Thema: „Außenseitersubstanzen (Methadon, Cannabinoide) – brauchen wir sie?“ konnte der Palliativmediziner Dr. Eckehardt Louen gewonnen werden. Der Qualitätszirkel findet am Mittwoch, 20. März, von 19 bis 20:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Dierdorfer Straße 65, in Neuwied statt. Um Anmeldung wird gebeten an gerhard.wermter@kreis-neuwied.de oder telefonisch unter 02631/803 713.