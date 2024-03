Veröffentlicht am 19. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Somewhere over the rainbow: Ukulele für Einsteiger

Am Donnerstag, 21. März (19 bis 20.30 Uhr), startet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen einen Schnupperkurs „Ukulele – aller Einstieg ist einfach“ an. Die Ukulele ist ein Zupfinstrument, das aufgrund seiner Größe den Eindruck einer Spielzeuggitarre erweckt. Doch verbirgt sich dahinter ein hervorragendes Begleitinstrument, das immer Platz findet. Die Ukulele ist gerade wegen ihrer Größe leichter, transportabler, preisgünstiger und auch einfacher zu lernen als die Gitarre und bringt flotte Erfolgserlebnisse. Der Kurs setzt den Schwerpunkt auf die Song-Begleitung, in die auch ein wenig Harmonielehre einfließen wird. Neben der Liedbegleitung werden erste Ansätze im Melodiespiel und einige allgemeine musikalische Kenntnisse wie Rhythmus, Notenlesen und Spielen nach Tabulatur vermittelt. Die Freude am Spielen und eine gute Grundlage zur eigenen weiteren Übung sind Ziel des Kurses. Das Angebot in Altenkirchen umfasst fünf Termine, die Teilnahme kostet 50 Euro. Leihinstrumente werden bei Bedarf gegen eine kleine Leihgebühr zur Verfügung gestellt. Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de