Veröffentlicht am 18. März 2024 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Königspaar des SV Leuzbach-Bergenhausen bekommt neue Insignien

Jedes Königspaar eines Schützenvereins hat Insignien, die ein äußeres Zeichen der Königswürde darstellen sollen. Zum einen ist es die Königskette und bei der Königin ist zusätzlich noch eine Krone oder Diadem.

So ist dies auch beim SV Leuzbach-Bergenhausen der Fall. Die erste Königskette schaffte man nach der Wiederaufnahme der Vereinsaktivitäten im Jahr 1961 an. Sie wurde durch Spenden finanziert und jedes Jahr ergänzte man die Kette durch eine Plakette mit dem Namen des jeweiligen Königs. Im Jahr 1996 änderte man die Statuten und beschloss auch Frauen mit in den Wettkampf um die Königswürde eintreten zu lassen.

38 Jahre später, 1998, krönte der Verein zum ersten Mal eine Königin. Christel die I. Bender durfte nun die Kette tragen. Mithin stellte man fest, dass die Kette durch die vielen Plaketten über die Jahre immer schwerer geworden war. So entschied man sich für eine neue Kette. Die wurde im Jahr 1999, zum 75jährigen Vereinsbestehen von der Jagdgenossenschaft, unter Führung von Heijo Höfer und Heinz-Werner Fassel, zusammen mit den Jagdpächtern, gestiftet.

Wiederum 25 Jahre später zeigte auch diese Kette durch das viele Tragen der unterschiedlichsten Könige und Königinnen einige Verschleißerscheinungen sowie kleinere Defekte, die teilweise nicht mehr reparabel waren. Der Vorstand bemühte sich, auch vor dem Hintergrund des bevorstehenden 100jährigen Jubiläums, nun erneut um eine Kette. Unter Federführung des Festausschussvorsitzenden Rüdiger Flemmer fand man diese in Bayern. Die Ehrenmitglieder des Vereins sind die Sponsoren der neuen Kette.

Erwähnt werden muss aber auch in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 1974 zum 50jährigen Jubiläum des Vereins vom damaligen Stadt- und Verbandsgemeindebürgermeister Karl-Heinz Klöckner eine „kleine“ Königskette gestiftet wurde. Den jeweiligen Trägern wurde es überlassen, diese Kette beim Besuch von Gastschützenfesten zu tragen. Beim eigenen Schützenfest war aber auch die Vorgabe, dass die große Königskette zu tragen sei.

Bei der Wiederaufnahme der Vereinstätigkeiten gab es für die Königin ebenfalls eine Kette, die im Jahr 1963 durch ein Diadem ergänzt wurde. Ab 1969 wurde nur noch das Diadem getragen. Man überlässt es bis heute der weiblichen Majestät, ob sie beide Insignien tragen möchte oder nur eines. Das bisherige Diadem, das von der ehemaligen Königin Lore Welter gestiftet wurde, war, genau wie die Kette, in die Jahre gekommen, zeigte einige Defekte, die nicht mehr zu reparieren waren. Also wurden auch hier, auf Anregung von Birgitt Flemmer, Spender gesucht, damit ein neues, gut tragbares Diadem angeschafft werden konnte. Die fanden sich ebenfalls sehr schnell.

Beide Insignien wurden im Rahmen des alljährlichen Winterfestes dem anwesenden Publikum präsentiert. Begleitet vom Bläserchor des Hegerings Altenkirchen trugen die Jungmajestäten Tom Weßler und Maja Unruh (Bambiniprinzessin) die neue Kette und das neue Diadem für die Königin in das Schützenhaus, wo Schützenmeister Guido Böing die einleitenden Worte zur Übergabe an den Verein fand.

Beide Insignien, die Königskette und das Diadem, wurden durch Spenden angeschafft. Bei der Königskette waren es die Ehrenmitglieder, die die Kette finanziert haben. Beim Diadem war es eine Reihe von Königinnen, die die Finanzierung vorgenommen haben.

Zur Feier des Tages hatte das Königspaar Achim und Nicole John eine Jubiläumstorte zum 100jährigen Bestehen des SV Leuzbach-Begenhausen spendiert. Gemeinsam schnitten sie diese prachtvolle Torte an, die anschließend von den Schützen genußvoll zu sich genommen wurde. (die) Fotos: Diana Wachow