Veröffentlicht am 18. März 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Zweimal Bronze für VfL-Athlet Heinz Schwarz bei den Deutschen Masters

Nachdem der VfL-Athlet Heinz Schwarz (Altersklasse M75, in der LG Rhein-Wied) die Qualifikationsrennen für die Deutschen Masters in Dortmund über 800 m (3:00,01) und 3000 m (13:06,14) Ende Januar jeweils in aktueller deutscher Jahresbestzeit absolviert hatte, waren die Erwartungen an den Wettkampf sehr hoch. Drei Wochen vorher wurde er durch eine Achillessehnenreizung jedoch zur völligen Trainingspause verurteilt, weshalb bis zuletzt fraglich war, ob er in Dortmund überhaupt antreten konnte. Da das Startgeld bereits bezahlt und das Hotel gebucht war, entschloss er sich anzureisen und den Start zumindest zu versuchen.

Am Samstagabend standen zunächst die 1500 m auf dem Programm. Das Starterfeld war eng und in entsprechendem Gedränge ging es sofort in die erste Kurve. Um einen drohenden Sturz zu vermeiden, war Heinz gezwungen, drei schnelle Schritte nach vorn zu machen und führte das Rennen nach wenigen Metern an. Trotz Verringerung des Tempos seinerseits, dachten seine beiden stärksten Konkurrenten nicht daran, ihn zu überholen. Auf den letzten 100 m jedoch setzten sie zum Endspurt an, überholten Heinz aus dem Windschatten heraus und verwiesen ihn auf den 3. Platz in einer Zeit von 6:25,77 min.

Nach Eisbeutel- und Faszienbehandlung der immer noch lädierten Achillessehne standen am nächsten Mittag die 800 m an. Aus seinem Fehler vom Vortag gelernt, übernahm Heinz diesmal nicht die Führung, sondern hängte sich an dritter Position an den Erst- und Zweiplatzierten des 1500 m – Rennens ran. Aus Rücksicht auf seine Achillessehne ging er den Endspurt schließlich nicht mehr mit, konnte aber dennoch seine 2. Bronzemedaille in 3:09,93 min ungefährdet ins Ziel bringen.

„Auch wenn ich mit den Zeiten nicht ganz zufrieden bin, freue ich mich über meine beiden Bronzemedaillen. Außerdem habe ich einiges über Taktik in Meisterschaftsrennen gelernt und weiß nun, wo ich in nächster Zeit weitere Trainingsschwerpunkte setzen muss“, sagte Heinz am Ende des zweiten Wettkampftages.