Veröffentlicht am 17. März 2024 von wwa

ASBACH – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Asbach

Im Rahmen der Streife wurde am 16. März 2024 gegen 11:30 Uhr ein 21-jähriger Bonner als Fahrer eines PKW in der Rindhausener Straße in Asbach kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weswegen die Fahrt unmittelbar beendet wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei