Veröffentlicht am 17. März 2024 von wwa

HELFERSKIRCHEN – Garagenbrand in Helferskirchen

Am 17. März 2024 um 12:25 Uhr wurden die Rettungsleitstelle und die Polizei über einen Garagenbrand in Helferskirchen informiert. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Doppelgarage zeitnah löschen und es entstand ein Inventar- und Gebäudeschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ursache für den Brand dürfte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ein technischer Defekt von einem Ladegerät gewesen sein. Quelle: Polizei