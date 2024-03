Veröffentlicht am 19. März 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Minister Alexander Schweitzer in Hamm – Diskussionsrunde rund um „Demokratiestärkung und Kampf gegen Rechtsextremismus“

Die lokale SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Minister Alexander Schweitzer am 22. März 2024 in Hamm/Sieg zu einer Podiumsdiskussion mit dem Schwerpunktthema „Demokratiestärkung durch Teilhabe und Partizipation“. Beide sind stellvertretende Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD und zugleich auch Mitglied des SPD-Bundesvorstands. Die Landes-SPD hatte sich auf ihrem letzten Parteitag im November auf die Fahne geschrieben, das Gespräch mit aktiven (jungen) Menschen zu suchen, die sich für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus und rechten Hass engagieren.

Um genau das auch in der Praxis umzusetzen, laden die beiden Sozialdemokraten zum Dialog mit Bürgern ein, die sich in verschiedenen Institutionen und Vereinen tagtäglich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stärkung Demokratie einsetzen. Vor allem junge Menschen sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Gerade die Beteiligung und Partizipation von jungen Menschen ist uns als SPD im Land, aber auch im Landkreis sehr wichtig. Auch in unserem Kommunalwahlprogramm und auch in unserer täglichen Fraktionsarbeit in den kommunalen Parlamenten spielt Partizipation junger Menschen eine wichtige Rolle.“

Neben Impulsvorträgen von Bätzing-Lichtenthäler und Schweitzer wird es im Anschluss eine moderierte Podiumsdiskussion geben, bei der Vertreter von Partei, Fraktion, Jusos, und Jugendorganisationen teilnehmen. Auch für das Publikum wird es die Möglichkeit geben, sich aktiv und über digitale Tools einzubringen. Damit Demokratie nicht nur theoretisch erlebbar bleibt, wird unter den Teilnehmenden eine Fahrt in den Landtag Rheinland-Pfalz für zehn Personen verlost.

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 22.März 2024 von 16-17.30 Uhr im Forum des Raiffeisen-Museums, Raiffeisenstraße 10 in Hamm/Sieg statt. Um Anmeldung unter post@baetzing-lichtenthaeler.de wird gebeten.