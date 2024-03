Veröffentlicht am 16. März 2024 von wwa

KRETZ – Verkehrsunfall auf der B 256 – schwarzer Peugeot RCZ flüchtig

Freitagnachmittag, 15. März 2024, kam es gegen 16:55 Uhr, im Einmündungsbereich der B 256 und der Abfahrt der A 61, auf Höhe der Ortslage Kretz, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines schwarzen Peugeot RCZ missachtete an der Einmündung die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs und bog von der Autobahn aus kommend nach links in Fahrtrichtung Kruft ab. Ein auf der B 256 in Fahrtrichtung Andernach fahrender VW UP musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem Peugeot zu vermeiden. Der hinter dem VW fahrende Renault fuhr infolgedessen auf das Fahrzeugheck des VW auf, wodurch der Fahrzeugführer des VW verletzt wurde. Der Fahrzeugführer des Peugeot entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (Tel: 02632-9210) zu melden Quelle: Polizei