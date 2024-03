Veröffentlicht am 16. März 2024 von wwa

KOBLENZ – Brand in einer Wohnung in Koblenz-Kesselheim

Samstagvormittag, 16. März 2024 kam es gegen 11.35 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Otto-Straße in 56070 Koblenz. In der Küche der Wohnung im 1. OG kam es aus ungeklärten Gründen zum Ausbruch eines Feuers. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, Bewohner der darüber liegenden Dachgeschosswohnung konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr bekam den Brand sehr schnell in den Griff. Es kamen keine Personen zu Schaden, die Sachschadenshöhe wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei