Veröffentlicht am 17. März 2024 von wwa

PRACHT – Frühjahrsputz auf den Spielplätzen in Pracht und in Wickhausen

Im Rahmen des Umwelttages sollen auch die Spielplätze in Pracht und in Wickhausen in Ordnung gebracht werden. An diesem Tag werden Pflegearbeiten auf den Anlagen durchgeführt. Wer Zeit und Lust hat kommt am Samstag den 23. März von 10:00 bis 12:00 Uhr auf einen der Spielplätze in Pracht oder Wickhausen zum Arbeitseinsatz. Es sollte ein Besen, eine Schippe oder eine Harke mitgebracht werden. Der Arbeitseinsatz wird von den Spielplatzbetreuern (für Pracht von Markus Birkenbeul und Julia Seidler, für Wickhausen Georg Fuchs und Andreas Schlak) geleitet.

Über eine zahlreiche Teilnahme, auch von Jugendlichen, würde sich Ortsbürgermeister Udo Seidler sehr freuen.

Foto: Spielplatzgelände in Pracht