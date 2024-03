Veröffentlicht am 17. März 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz und VDI Mittelrheinischer Bezirksverein laden zur Vortragsreihe „Forschung Heute“ ein

Die Hochschule Koblenz und der VDI Mittelrheinischer Bezirksverein freuen sich, die Öffentlichkeit zur Teilnahme an der Vortragsreihe „Forschung Heute“ im Jahr 2024 einzuladen. Diese Veranstaltungsreihe bietet interessierten Personen die Möglichkeit, einen Einblick in die aktuellen technischen Forschungsprojekte der Hochschule Koblenz zu erhalten.

Der erste Vortrag, der am 20. März 20234 stattfindet, widmet sich dem Thema „Temperaturmessung in schnell strömenden Gasen / Experimentelle Bestimmung des Recovery-Faktors an zylindrisch umströmten Temperaturfühler“. Die Vorträge dauern jeweils etwa eine Stunde an und werden durch eine Diskussionsrunde ergänzt. Abgehalten werden die Veranstaltungen über die Konferenzplattform Zoom, um eine breite Teilnahme zu ermöglichen.

Mit den folgenden Zugangsdaten können sich Interessierte in die Veranstaltung am 20. März einwählen: us06web.zoom.us/j/86031765815, Meeting-ID: 860 3176 5815, Kenncode: 989869.

Um den Zugang zu den weiteren Veranstaltungen zu erhalten, wird darum gebeten, sich kostenlos über die Homepage des VDI Mittelrheinischer Bezirksverein https://www.vdi.de/ueber-uns/vor-ort/bezirksvereine/mittelrheinischer-bezirksverein-ev/veranstaltungen anzumelden.

Die Veranstalter hoffen auf einen aktiven Austausch zwischen der Hochschule Koblenz und den Mitgliedern des VDI Mittelrheinischen Bezirksvereins sowie allen Interessierten.