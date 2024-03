Veröffentlicht am 18. März 2024 von wwa

MAINZ – Tierschutz braucht eine zentrale Anlaufstelle – Ampel-Koalition lehnt FREIE WÄHLER-Entschließungsantrag zur Berufung eines Landestierschutzbeauftragten ab

Per Entschließungsantrag hat sich die FREIE WÄHLER-Fraktion in der heutigen 63. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz für die Einrichtung eines Landestierschutzbeauftragten eingesetzt. Für die FREIE WÄHLER-Abgeordnete Lisa-Marie Jeckel ist klar: „In Anbetracht der wachsenden Bedeutung des Tierschutzes und des zunehmenden Bewusstseins für Tierwohl und -rechte in unserer Gesellschaft halte ich die Etablierung eines solchen Amtes für unumgänglich.“ Diese Meinung teilten die anderen demokratischen Fraktionen allerdings nicht – der Antrag wurde mit den Stimmen der regierungstragenden Ampel-Koalition und der CDU-Fraktion abgelehnt.

Das gestiegene gesellschaftliche Interesse am Tierschutz erfordere eine angemessene Reaktion seitens der Landesregierung. „Als gewählte Vertreter der Bürger ist es unsere Pflicht, diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Dies umfasst auch die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle, die als Knotenpunkt für alle Belange des Tierschutzes fungiert“ erklärt Jeckel, für die die Komplexität des Themas und die Vielfalt der beteiligten Akteure eine koordinierte Herangehensweise unabdingbar machen. Ein Landestierschutzbeauftragter könnte hierbei nach der Vorstellung der FREIE WÄHLER-Fraktion als neutraler Vermittler agieren und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen, Verbänden und Bürgern erleichtern. Durch eine solche Koordination könnten effektivere und nachhaltigere Tierschutzmaßnahmen ergriffen werden.

„Die Schaffung einer solchen Position würde nicht nur ein wichtiges Signal für die Wertschätzung des Tierschutzes senden, sondern auch die Bereitschaft unterstreichen, uns für das Wohl von Tieren einzusetzen“, so Jeckel. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir als Land vorangehen und klare Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Tiere angemessen respektiert und geschützt werden. Die Etablierung von Landestierschutzbeauftragten hat sich in anderen Bundesländern bewährt und wird dort als wichtiger Baustein einer modernen Tierschutzpolitik angesehen“, weiß Jeckel. „Indem wir diesem Beispiel folgen und ebenfalls einen Landestierschutzbeauftragten einsetzen, können wir sicherstellen, dass wir die bestmöglichen Standards nicht nur erreichen, sondern aktiv daran arbeiten, Rheinland-Pfalz zukünftig an die Spitze der Innovation in diesem Bereich zu setzen“, so die FREIE WÄHLER-Abgeordnete abschließend.