16. März 2024

KREIS ALTENKIRCHEN – Schülerinnen und Schüler der BBS Wissen sammelten vielseitige Erfahrungen bei den Zukunftstagen

Wie könnte meine berufliche Zukunft aussehen? Diese Frage stellen sich viele junge Menschen, wenn das Ende der Schulzeit näher rückt. Die eigenen Interessen und Stärken zu kennen, kann bei der Beantwortung der Frage ebenso hilfreich sein wie praktische Einblicke und Erfahrungen zu sammeln. Letzteres erlebten rund 30 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen kürzlich bei den Zukunftstagen, einem Berufsinformationsangebot der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. An einem Vormittag tauschten die Schüler des Berufsvorbereitungsjahres das Klassenzimmer gegen die Fertigungshallen der drei teilnehmenden Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen aus: Maschinenbau Böhmer GmbH (Steinebach), Dalex Automation & Welding GmbH (Wissen) und Alho Systembau GmbH (Friesenhagen).

Für die jungen Leute begann der Zukunftstag bei allen Betrieben mit einer kurzen Unternehmenspräsentation. Anschließend ging es für die Schülergruppe bei Dalex in das hauseigene Technologiezentrum, wo ihnen Ausbildungsleiter Daniel Hüsch und sein Team die vielseitige Produktpalette des Widerstandsschweißens, vom Benzintank über den Kochtopf bis hin zum Schlittschuh, vorstellten. In einem spannenden Betriebsrundgang lernten die Schüler im Anschluss die verschiedenen Fertigungsbereiche kennen.

Bei Alho erhielten die jungen Menschen ebenfalls einen Einblick in die Produktion und konnten sich in der unternehmenseigenen Lehrwerkstatt auf Augenhöhe mit Auszubildenden austauschen. Auf speziellen Wunsch einer Schülerin ging es spontan in den Bereich Materiallogistik, wo Meister Andreas Diedershagen über die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und den Arbeitsalltag in der Materiallogistik informierte.

Auch die Praxis kam an den Zukunftstagen nicht zu kurz. So schauten sich die Schüler unter anderem bei Maschinenbau Böhmer eine Laserschneidmaschine in Aktion an und stellten, unter Anleitung der beiden Industriemeister David Loch und Daniel Schmidt, durch das Verbiegen und Verschrauben von Blechen selbst einen Handyhalter her, den sie zum Schluss mit nach Hause nehmen konnten. Eine zweite Gruppe nahm die Tätigkeiten im vollautomatisierten Hochregallager genauer in Augenschein, kommissionierte Waren und lagerte sie anschließende fachgerecht ein.

Neben all den Erfahrungen und Eindrücken gaben die Unternehmen den Schülerinnen und Schüler eine besonders wichtige Botschaft mit auf den Weg: Mit der richtigen Einstellung und Motivation stehen ihnen alle Türen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft offen.

Der Zukunftstag ist ein Angebot zur Berufsvorbereitung für Schülerinnen und Schüler im Landkreis Altenkirchen. Die Wirtschaftsförderung organisiert die Terminabsprachen mit den Schulen und Betrieben sowie die Hin- und Rückfahrt. Die Kosten der Schülertransporte übernehmen zu gleichen Teilen die Sparkasse Westerwald-Sieg und die Westerwald Bank. Die Zukunftstage sollen auch weiterhin beibehalten werden, um den Schülern im Kreis Altenkirchen eine Perspektive für ihre berufliche Zukunft zu geben. Derzeit wird das bisherige Konzept überarbeitet.

Foto: Jakob Hess, Geschäftsführer der Dalex Automation & Welding GmbH (3. v. r.), und sein Team hießen die Schülergruppe und Lehrkräfte der BBS Wissen sowie Schulleiter Burkhard Schneider (links) und Fides Lang von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen (2. v. l.) im hauseigenen Technologiezentrum willkommen. Foto: Fabian Haller, Dalex Automation & Welding GmbH