WISSEN – Zwei Wohnwagen in Wissen aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen 03. und Freitag, 15. März 2024, wurden zwei Wohnwagen aufgebrochen, die in Wissen in der Koblenzer Straße auf dem Gelände neben einer Tankstelle abgestellt waren. Aus den Wohnwagen wurden Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei