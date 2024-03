Veröffentlicht am 16. März 2024 von wwa

NIEDERHÖVELS – Kaminbrand in Niederhövels

Donnerstag kam zu einem Einsatz der Feuerwehren Katzwinkel und Wissen in Niederhövels. Gegen 20 Uhr war ein Kaminbrand in einem der Koloniehäuser direkt an der Hauptstraße gemeldet worden. Nachbarn hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Bewohner verständigt. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte waren auch schnell vor Ort und hatten das Problem bald gelöst. Vom Korb der Drehleiter aus fegte man mit einem Spezialgerät den Schornstein ordentlich durch und brachte anschließend den Ruß nach Draußen. Die Straße war etwa eine halbe Stunde lang für den Durchgangsverkehr gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden und sonst ist es noch einmal gut gegangen. Einsatzleiter war Katzwinkels Wehrführer Torsten Neuhaus. Alles in allem kümmerten sich 25 Feuerwehrleute um die brenzlige Angelegenheit. Dazu die Besatzung des Kirchener Rettungswagens, Ordnungsamt und Polizei sowie der zuständige Schornsteinfegermeister. (bt) Fotos: Bernhard Theis