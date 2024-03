Veröffentlicht am 15. März 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Drogen in Linz am Rhein gefunden

Donnerstagabend überprüfte die Linzer Polizei eine Personengruppe in den Rheinanlagen von Linz. Hierbei fanden sie bei einem 23-jährigen Mann aus Rheinbreitbach Marihuana und Konsumartikel. Die Gegenstände wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei