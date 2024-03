Veröffentlicht am 17. März 2024 von wwa

MAINZ – Vergünstigtes Deutschlandticket für Studierende auf Auszubildende ausweiten – Patrick Kunz fordert Gesamtpaket

„Als FREIE WÄHLER haben wir schon lange für ein einheitliches und bezahlbares Deutschlandticket für Studierende geworben. Insofern begrüßen wir, dass Hochschulen und Universitäten das 49-Euro-Ticket zum vergünstigten Semesterticket für Studierende in Höhe von monatlich 29,40 Euro anbieten können“, so Patrick Kunz. „Allerdings“, ergänzt der mobilitätspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, „traten und treten FREIE WÄHLER auch dafür ein, Lösungen für Schüler und Auszubildende anzustreben“.

Kunz moniert: „Wenn wir ständig den Fachkräftemangel im Handwerk beklagen, aber nicht in der Lage sind, Auszubildenden attraktive Angebote in der Mobilität zu schaffen, durch die sie günstig an ihren Ausbildungsort oder ihre Berufsschule kommen, dann ist der Gewinn einseitig. Daher plädieren wir, das vergünstigte Deutschlandticket auch Auszubildenden zugängig zu machen.“

Mobilitätsministerin Eder und Wissenschaftsminister Hoch, die eine Mobilitätswende durch das Deutschlandticket für Studierende beschleunigt sehen, entgegnet Patrick Kunz: „Zustimmen muss ich Ministerin Eder darin, dass es nötig ist, möglichst viele Menschen zur Nutzung des Deutschlandtickets zu bewegen, um für eine dauerhafte Sicherung des Tickets zu sorgen. Dies schaffen wir aber nur, wenn wir alle erreichen und alle teilhaben lassen! Doch der Ausschluss einzelner Gruppen, die nicht zur vermeintlich grün-roten Wählerklientel gehören, lehne ich als Demokrat strikt ab.“