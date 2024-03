Veröffentlicht am 17. März 2024 von wwa

BEULSKOPF – Märzwanderung mit Bätzing-Lichtenthäler über die historische Kohlstraße

Die lokale SPD-Politikerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt die Bürgerinnen und Bürger zu ihrer nächsten „Sabine bewegt“ – Veranstaltung in die Verbandsgemeinde Altenkirchen ein. „Gemeinsam wollen wir dieses Mal die Gegend rund um den Raiffeisenturm auf dem Beulskopf erkunden und auf den Spuren des Köhlers „Jörg vom Springerloch“ unterwegs sein. Ich führe die Wanderaktion schon seit vielen Jahren durch, denn ich bin gerne in der Natur unterwegs und freue mich auf die Gespräche, die sich beim Wandern in lockerer Atmosphäre schnell ergeben“, so die heimische Landtagsabgeordnete. Die Wanderung findet am Samstag, den 23. März statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Wanderparkplatz am Raiffeisenturm, Höhenweg, in 57612 Heupelzen. Der ca. 6 km lange Rundweg führt entlang der historischen Kohlstraße und den Sayner-Grenzen. Im Anschluss an die Wanderung findet der Nachmittag seinen gemütlichen Abschluss in der Gaststätte „Hubertushöhe“. Foto: Archiv BK – wwa

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.