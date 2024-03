Veröffentlicht am 15. März 2024 von wwa

WISSEN – „Abitur 2024“ in Wissen

Der Ernst des Lebens kann beginnen. Am Dienstag stellten sich 66 junge Damen und Herren den letzten mündlichen Abiturprüfungen am Wissener Kopernikus-Gymnasium. Dann war es geschafft und man hatte die Befähigung zu einem Hochschulstudium in der Tasche. Jetzt war aller Grund zum Feiern. Noch am Nachmittag des selben Tages versammelten sich die Abiturienten auf dem Parkplatz zwischen Kindertagesstätte und Stadion am Rand des Alserbergs. Die rund zwei Dutzend Autos waren schon teilweise mit Luftballons und Transparenten geschmückt. Wo hier noch Lücken bestanden, wurde nachgeholfen: „Abitur 2024“. Einige ganz Fleißige sprühten den Schriftzug auf weiße Tücher, die eine ganze Reihe von Motorhauben schmückten. Auf T-Shirts waren die Namen aller Aspiranten vermerkt. Dann ging es endlich los. Der Fahrzeugcorso steuerte heftig hupend die Wissener Innenstadt an. Entlang des Regiobahnhofs passierte man das ehemalige Postgebäude in der gerade erst renovierten Rathausstraße. Dort wartete schon eine Gruppe von Angehörigen und Freunde der jungen Leute, die lautstark ihre Gratulationen äußerten. Der Konvoi bewegte sich noch mehrfach durch die Siegstadt, besuchte auch Birken-Honigsessen und steuerte zuletzt Bitzen an. Dort feierte man den Abschluss im Sportlerheim. Am Freitag, 15. März, findet die Zeugnisausgabe statt; tags darauf steigt der große Abiball im Kulturwerk. (bt) Fotos: Bernhard Theis