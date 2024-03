Veröffentlicht am 15. März 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Zauberhaftes Worpswede – Vortrag Künstlerkolonie Worpswede in Linz

Nicht weit von Bremen liegt die bekannte Künstlerkolonie Worpswede. Mit seiner urtümlichen Heide- und Moorlandschaft und seinen Museen ist der Ort in den letzten Jahrzehnten zum „Weltdorf“ geworden, einem beliebten Ausflugsort für Touristen aus Nah und Fern. Zu dieser Entwicklung hat vor allem die Künstlergruppe beigetragen, die sich vor 130 Jahren in dem Dorf ansiedelte. Zu den bekanntesten Namen zählen Paula Modersohn Becker, Otto Modersohn und Heinrich Vogeler. Sie waren die Vorläufer für neue Künstlergenerationen, die die Faszination des Ortes inspirierte. In einem Vortrag möchte Karl Hermann Amthauer einen Einblick in die Geschichte des Ortes geben und die Zuhörer mitnehmen in seine zauberhafte Atmosphäre. Der Vortrag am 18.03.24 beginnt um 19:00 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz. Infos und Anmeldung unter 02644 – 5601-11 oder www.kvhs-neuwied.de/L127.2