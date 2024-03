Veröffentlicht am 15. März 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Zukunftsfähig aufgestellt – VfL Waldbreitbach blickt auf erfolgreiches Jahr zurück und optimistisch nach vorn

Erfolgreichstes Jahr in der 55-jährigen Vereinsgeschichte, Ende einer 20-jährigen Ära und dabei zukunftsfähig aufgestellt – während der Jahreshauptversammlung des VfL Waldbreitbach am 8. März wurden die Weichen für die nächsten Jahre gestellt.

„Der Verein lebt von seinen vielen Ehrenamtlichen, die sich über viele Jahre treu einbringen“, sagte der 1. Vorsitzende Wolfgang Bernath. Zumindest eine Ära ging auf der Jahreshauptversammlung allerdings zu Ende. VfL-Urgestein Brigitte Prassel verabschiedete sich nach 45 Jahren aktiver Mitarbeit im Verein aus dem Vorstand. Insbesondere als jahrzehntelange Schatzmeisterin und spätere Beisitzerin für Mitgliederbetreuung hatte sich das Ehrenmitglied unverzichtbar gemacht. „Mit großem Bedauern und tief empfundenem Dank entlasse ich dich als meine verdiente Vorstandskollegin aus der Verantwortung“, verabschiedete Bernath die engagierte Ehrenamtliche. Doch das sollte nicht der einzige (Teil-)Rückzug des Abends werden.

Auch der 1. Vorsitzende selbst stand nach 20 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. „Ganz im Sinne eines zukunftsfähigen Vereins möchte ich Platz für einen Jüngeren machen und nicht an der Funktion kleben“, machte Bernath deutlich. Selbstverständlich könne man auch als Mittsechziger die Geschicke weiter führen, jedoch sei es dem Verein gegenüber sinn- und verantwortungsvoll, rechtzeitig die Nachfolge sicherzustellen.

Die im Rittersaal des Waldbreitbacher Hotel zur Post anwesenden Mitglieder wählten Arne von Schilling aus Wüscheid zum neuen 1. Vorsitzenden. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bin mir meiner Verantwortung bewusst“, sagte der 51-Jährige. Ihm zur Seite steht als nun 2. Vorsitzender sein Vorgänger, Wolfgang Bernath. Die durch den Abschied von Brigitte Prassel vakante Position der Beisitzerin für Mitgliederbetreuung übernahm die bisherige 2. Vorsitzende, Sylvia Schäfer. Ricky Stiehler ist neuer Beisitzer, alle übrigen Gesamtvorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Geschäftsführer: Josef Hoß, Schatzmeisterin: Peggy Stüber, Abteilung Tischtennis/Badminton: Jörg Weißenfels, Abteilung Leichtathletik: Victoria Hampel und Abteilung Turnen: Petra Fernholz, Beisitzerin Pressearbeit: Julia Fröder.

Sportliche Höchstleistungen

Der Verein ist insbesondere für seine starke Leichtathletikabteilung unter der sportlichen Leitung des Trainerteams um Anke Jüssen mit vielen aufstrebenden jugendlichen Talenten bekannt. Der Fleiß hatte sich ausgezahlt: „Noch nie konnte der Verein so viele Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen ehren“, berichtete Victoria Hampel. 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene blickten auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Das beste Ergebnis war der Deutsche Vizemeister-Titel für das weibliche U16-Team mit Amelie Schmitt, Leonie Böckmann, Michelle Kopietz und Eva-Fabienne Stein.

Doch nicht nur im Bereich des Spitzensports rangiert der VfL Waldbreitbach im rheinland-pfälzischen Vergleich weit oben, sondern auch in der Anzahl an Mitgliedern. Deutlich mehr als 800 Menschen gehören dem Sportverein an. Für jedes Alter und persönliches Leistungsniveau bietet der Verein Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen. Alle Aktivitäten können im Rahmen eines Schnuppertrainings unverbindlich getestet werden.

Alle Informationen zum Verein, zu den Sport- und Kursangeboten, den Sportstätten, zur Mitgliedschaft und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Vereinshomepage www.vfl-waldbreitbach.de Der VfL ist auch unter www.facebook.com/vflwaldbreitbach zu finden.

Foto: Der Vorstand des VfL Waldbreitbach um den neuen 1. Vorsitzenden Arne von Schilling (Vierter v. links). Foto: Sebastian Fröder