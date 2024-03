Veröffentlicht am 16. März 2024 von wwa

BETZDORF – Baumaßnahme am Gleis 107 in vollem Gange

Wer sich aktuell am Betzdorfer Bahnhof aufhält, dem fällt die große Baustelle am Gleis 107 direkt auf. Eine Baustelle, auf die viele Bürgerinnen und Bürger lange gewartet haben. Auch Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer und die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Jahrelang haben wir für diese Baumaßnahme gekämpft, es wurden unzählige Briefe an die Deutsche Bahn geschrieben und zahlreiche Gespräche mit den Unternehmensbevollmächtigten geführt. Nun geht es endlich los“, freuen sich die Politiker. Vor knapp einem Jahr durften Geldsetzer und Bätzing-Lichtenthäler den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für Rheinland-Pfalz, Dr. Klaus Vornhusen, im Betzdorfer Rathaus zu einem Fachgespräch begrüßen und haben in diesem Rahmen erneut auf die Dringlichkeit des Ausbaus des Gleis‘ 107 hingewiesen.

Der lang ersehnte Umbau des Gleises 107 ist nun tatsächlich in vollem Gange, wovon sich die Politiker vor Ort überzeugen konnten.

Zur gesamten Maßnahme gehört zum einen die Aufhöhung des Mittelbahnsteigs Gleis 106/107 auf 76 Zentimeter, die Reaktivierung des Gleises 107, sowie die Verlängerung der Personenunterführung mit Anbindung einer Rampe und Treppe zur barrierefreien Erreichung des Parkhauses und die Anpassung des Aufzugs an die neue Bahnsteighöhe. „Diese erfolgreiche Baumaßnahme ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich zum einen lohnt dicke Bretter zu bohren und zum anderen für die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommune zum Wohle der Menschen vor Ort“, resümierten Geldsetzer und Bätzing-Lichtenthäler die gemeinsamen Bestrebungen. Foto: