Veröffentlicht am 16. März 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Grüne in der Verbandsgemeinde Linz und Unkel stellen Listen für die Kommunalwahl auf – starke Zeichen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Toleranz in den nächsten fünf Jahren

Der Ortsverband Unkel – Linz – Bad Hönningen hat seine Listen für die anstehende Kommunalwahl in den Verbandsgemeinden Linz und Unkel aufgestellt. Insgesamt wurden fünf Listen mit 77 Kandidaten gewählt. „Ich freue mich, dass wir so viele verschiedene Kandidierende finden konnten, die sich für ihre Orte einbringen möchten. Die unterschiedlichen Charaktere, Hintergründe und Altersgruppen unserer Gewählten spiegeln die Vielfalt unserer Gesellschaft und Partei wieder“, sagt Holger Wolf, Vorsitzender des Ortsverbands. Neben den Räten, in denen die Grünen schon seit der letzten Wahlperiode und darüber hinaus vertreten waren, kann die Partei mit einer Neuigkeit aufwarten: Erstmals seit über 20 Jahren tritt sie wieder mit einer Liste für den Gemeinderat Vettelschoß an. „Mit 14 engagierten Frauen und Männern möchten wir uns in Vettelschoß zur Wahl stellen, um eine starke Stimme für Klimaschutz und Jugendbelange in den Gemeinderat einzubringen“, freut sich Thorben Thieme, der die Liste der Vettelschoßer Grünen anführt und gleichzeitig für den Verbandsgemeinderat Linz antritt. Gewählt wurden Listen für die Stadt und Verbandsgemeinde Unkel, die Ortsgemeinde Rheinbreitbach, die Ortsgemeinde Vettelschoß sowie die Verbandsgemeinde Linz.

Folgen werden in den nächsten Wochen Listenaufstellungen für die Stadt Linz, die Ortsgemeinde Leubsdorf, die Ortsgemeinde Erpel sowie die Stadt und Verbandsgemeinde Bad Hönningen. Außerdem hofft der Ortsverband, nach den Interessiertentreffen in Leutesdorf (5. März)

und St. Katharinen (8. März) Kandidierende für Listen in diesen Orten gewonnen zu haben. Ein weiteres Interessiertentreffen für die Bürger der Stadt Bad Hönningen und der Gemeinden Rheinbrohl, Hammerstein und Leutesdorf wird am 18. März um 19 Uhr im „Alten Stadtweingut“ (Hauptstraße 182, 53557 Bad Hönningen) stattfinden.

Wer Interesse an grünen Themen und dem Ortsverband hat oder sich eine Kandidatur auf grünen Listen in Leutesdorf, St. Katharinen, Leubsdorf oder den Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Hönningen vorstellen kann, erreicht den Ortsverband unter holger.wolf@gruene-linz.de per Mail.

Die aufgestellten Listen in ihrer Reihenfolge im Überblick:

Stadt Unkel: Wolfgang Plöger, Ann-Kathrin Schrepfer, Christof Hahn, Michael Haller, Holger Zeise, Elisabeth D’Angelo, Elena Stemmer, Susanne Haller, Michael Schubert, Julia Korf, Michael Stemmer

Ortsgemeinde Rheinbreitbach: Ansgar Federhen, Walter Engelberg, Christian Lohr, Holger Schubert, Beate Kummer, Sybille Kühner, Monika Hoffmann-Kühnel, Tamas Lanyi, Robert Wollscheid, Gabriele Führer, Jan Federhen, Sabine Sauer

Verbandsgemeinde Unkel: Susanne Haller, Holger Zeise, Christof Hahn, Walter Engelberg, Ansgar Federhen, Thomas Schmidt, Elisabeth D’Angelo, Wolfgang Plöger, Dagmar Rosenfeld, Christian Lohr, Julia Korf, Holger Schubert, Natascha Austin, Michael Haller, Monika Kuehne-Hoffmann, Roland Wellerzohn, Michael Schubert, Ann-Kathrin Schrepfer

Ortsgemeinde Vettelschoß: Thorben Thieme, Joachim Schmidt, Jan Loebe, Josianne Paganetti, Jörg Knipping, Michael Fuchs, Stefan Mielke, Sandra Rohloff, Bettina Schmidt, Carmen Lahr, Elisabeth Jenny-Quirnbach, Reiner Lahr, Christian Paganetti, Holger Thieme

Verbandsgemeinde Linz: Anja Birrenbach, Thorben Thieme, Brigitte Teubler- Köhler, Klaus Uhrig, Angela Ante, Jan Loebe, Beatrix Liesenfeld, Peter Baumle-Court, Moselle Adams, Holger Wolf, Sandra Wolf, Jörg Knipping, Nicole Hammerstein, Ralf Hammerstein, Michael Lange, Ludwig Stolz, Thomas Kemper, Stefanie Thieme, Joachim Schmidt, Holger Thieme, Stefanie Kauferstein, Christian Kauferstein.