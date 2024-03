Veröffentlicht am 16. März 2024 von wwa

DIERDORF-SELTERS – Evangelisch Krankenhaus, Dierdorf-Selters erhält 3.287 Mio. Euro, das Marienhaus Klinikum, Standort St. Antonius-Krankenhaus, Waldbreitbach erhält 200.000 Euro und das Franziskus-Krankenhaus, Linz erhält 1.2 Mio. Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes – SPD-Landtagsabgeordnete Horstmann: „Konkrete Unterstützung für gute medizinische Versorgung vor Ort“

„Insgesamt 3.287 Millionen Euro vom Land für das Evangelische Krankenhaus, Dierdorf-Selters in Dierdorf, das Marienhaus Klinikum, Standort St. Antonius-Krankenhaus, in Waldbreitbach erhält 200.000 Euro und das Franziskus-Krankenhaus in Linz erhält 1.2 Mio. Euro – das sind gute Nachrichten für die medizinische Versorgung in unserer Heimat.“ Mit diesen Worten begrüßt die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann die Summen, die das Evang. Krankenhaus, Dierdorf-Selters und das Marienhaus Klinikum, Standort St. Antonius-Krankenhaus in Waldbreitbach und das Franziskus-Krankenhaus in Linz aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes erhält.

Mit dem Geld soll im Evangelischen Krankenhaus in Dierdorf die Erweiterung der Bandmeldeanlage sowie die Modernisierung der OP-Abteilung und im Marienhaus Klinikum in Waldbreitbach die Küche und im Franziskus-Krankenhaus in Linz soll eine Generalsanierung im Bettenhaus und eine BOS-Funkanlage finanziert werden. „Insgesamt investiert die Landesregierung allein mit diesem Programm 145,5 Millionen Euro in die Krankenhäuser und Kliniken in Rheinland-Pfalz – 65 Millionen Euro als Pauschalförderung und 80,5 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen, ein Plus von 3,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine starke Unterstützung in herausfordernden Zeiten. Umso mehr freut es mich, dass auch die gesundheitliche Versorgung hier bei uns vor Ort ganz konkret davon profitiert“, so Horstmann.

„Die Kliniklandschaft in Deutschland, Rheinland-Pfalz und auch bei uns ist im Wandel. Diesen zu gestalten, ist eine Aufgabe, der wir uns als SPD-Landtagsfraktion intensiv widmen. Dabei ist es wichtig, dass die Landesregierung auch mit den nun geförderten 46 Maßnahmen an 33 Standorten im Land verlässlich an der Seite der Krankenhäuser steht, um die gesundheitliche Versorgung flächendeckend und bedarfsgerecht auf einem hohen Niveau zu halten“, führte Lana Horstmann aus. Neben den 145,5 Millionen Euro aus dem aktuellen Krankenhauinvestitionsprogramm des Landes erhalten die Kliniken in Rheinland-Pfalz im Zeitraum von 2016 bis 2024 noch 230 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds – davon 103 Millionen Euro Landesmittel – und 203 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds – davon rund 61 Millionen Euro Landesmittel -, betonte Horstmann abschließend.