Veröffentlicht am 14. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mentale Gesundheitsförderung im betrieblichen Umfeld – Wirtschaftsförderung lädt zum Zukunftsforum im Online-Format ein

Das nächste Zukunftsforum der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen nimmt das Thema „Mentale Gesundheitsförderung im betrieblichen Umfeld“ in den Blick. Die kostenlose Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, den 21. März 2024 um 11 Uhr statt. Referentin ist Cornelia Mohr, zertifizierte betriebliche Gesundheitsberaterin und seit zehn Jahren Inhaberin des spezialisierten Dienstleistungsunternehmens „ETAIN, Gesunde Unternehmen – leistungsstarke Mitarbeiter“.

ETAIN mit Sitz in Boppard und Vertretungen in ganz Deutschland hat sich auf psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und mentale Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Führungskräften spezialisiert. Die Experten bringen relevante Businessthemen und Gesundheitsthemen zusammen.

In ihrem Fachvortrag wird Cornelia Mohr auf die Implementierung der mentalen Gesundheitsförderung und die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz eingehen.

Ein weiterer Aspekt wird die mentale Gesundheitsförderung von niedrigschwelligen bis spezifischen Möglichkeiten mit Beispielen aus der Praxis und betriebliches Eingliederungsmanagement sein. „Die Erfahrung zeigt: Ein gutes Konzept und ein souveräner Umgang mit der Thematik hilft bei der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und kann Unternehmen einen strategischen Wettbewerbsvorteil verschaffen“, erklärt Expertin Cornelia Mohr.

„Der Höchststand an Krankmeldungen im vergangenen Jahr hat laut einer Untersuchung des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (VFA) zur schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland beigetragen“, erklärt Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. „Krankheitstage wegen psychischer Leiden erreichten im vergangenen Jahr einen Höchststand. Vor diesem Hintergrund war es uns wichtig, uns des Themas mentale Gesundheit anzunehmen“, so Lars Kober.

Für die Veranstaltung sind etwa anderthalb Stunden vorgesehen. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung bis zum 20. März wird gebeten unter: iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de