KOBLENZ – Für Engagement ausgezeichnet: Hochschule Koblenz vergibt Deutschlandstipendien an Studierende

Jedes Jahr vergibt die Hochschule Koblenz Deutschlandstipendien an besonders engagierte Studierende. In diesem Jahr erhalten elf ausgewählte Studierende ein Jahr lang eine monatliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro, die zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zur anderen Hälfte von Wirtschaftsunternehmen oder Stiftungen getragen wird. Im Rahmen einer Feierstunde am Campus Remagen haben die Stipendiatinnen und Stipendiaten nun ihre Förderurkunden erhalten und dabei auch ihre Förderer kennengelernt.

Unter den Förderern stach die Sparkasse Koblenz hervor, die insgesamt drei Stipendien übernimmt sowie die Westnetz GmbH und der Förderkreis der Hochschule Koblenz e.V., die jeweils zwei Studierende unterstützen und damit erneut als feste Förderer des Deutschlandstipendiums an der Hochschule Koblenz zählen. Übergeben wurden die Urkunde des Förderkreises von Hochschulpräsident und Vorstandsmitglied Prof. Dr. Karl Stoffel.

Weitere vier Stipendien wurden von der Wilhelm Hasenbach Unternehmer Erich Arens GmbH, der Julius Berger International GmbH, der Bürgerstiftung Volksbank RheinAhrEifel eG und der Thomas Magnete GmbH übernommen. „Bei Thomas unterstützen wir seit einigen Jahren gerne junge Talente, die sich durch besondere Leistungen auszeichnen, Verantwortung übernehmen und sich in ihrem sozialen Umfeld oder an der Hochschule engagieren. Es ist uns ein besonderes Anliegen, den Austausch zwischen Studierenden und Unternehmen zu fördern und die Bindung zur Region zu stärken“, betont Jessica Kasperlik, HR Business Partner von der Thomas Magnete GmbH.

Die Stipendiaten, darunter Jonas Wehr, Torben Pötter und Markus Neuss aus dem Fachbereich Ingenieurwesen, Markus Fissler, Daniela Lang, Gabriel Israel und Eileen Stripling aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften, Sarah Wunder und Henrike Solveen aus dem Fachbereich Mathematik und Technik, Solveig Nau aus dem Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe und Alexander Simon aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, wurden für ihre Leistungen und ihr soziales Engagement ausgezeichnet.

„Noch zwei Semester Systemtechnik-Master stehen an und daneben die Arbeit und die Pflege meiner schwerkranken Freundin. Daher bin ich sehr, sehr dankbar für diese wunderbare Unterstützung“, hob Markus Neuss hervor, der bereits zum zweiten Mal die Förderung innerhalb des Deutschlandstipendiums erhalten hat. Für Eileen Stripling, die ebenfalls das zweite Mal Deutschlandstipendiatin wurde, bedeutet das Deutschlandstipendium „[…] nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Anerkennung und Motivation, mein volles Potenzial als Studentin auszuschöpfen.“

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, betonte die Wichtigkeit des Deutschlandstipendiums für die Fachkräftesicherung und bedankte sich bei allen Förderern für ihr Engagement. „Für die in hohem Maße sozial engagierten Studierenden ist das Stipendium eine finanzielle Entlastung und eine Anerkennung. Das motiviert uns, starke Partner zu finden, die uns bei der Finanzierung des Deutschlandstipendiums unterstützen“.

Studierende mit herausragenden Noten und sozialem Engagement können sich ab dem 01.06.2024 bis zum 01.07.2024 für die nächste Runde des Deutschlandstipendiums bewerben. Unternehmen und Institutionen haben dabei erneut die Möglichkeit, einen oder mehrere Studierende ein Jahr lang zu unterstützen und auf diese Weise zur Fachkräftesicherung der Region beizutragen. Weitere Informationen zum Deutschlandstipendium der Hochschule Koblenz finden Interessierte unter www.hs-koblenz.de/deutschlandstipendium. Foto: Hochschule Koblenz/Scheuffele