Veröffentlicht am 14. März 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Volles Programm: Fußball-Wochenende im Big House – E-Sports, Fußball-Challenges und Besuch beim Bundesligaspiel

In Deutschland hat man es wirklich schwer, dem Thema Fußball aus dem Weg zu gehen. Egal ob Breiten- oder Spitzensport, das Spiel auf dem grünen Rasen ist ein wahres Massenphänomen und zieht jung und alt gleichermaßen in seinen Bann. Doch Fußball ist längst nicht mehr nur auf dem Platz: Durch den großen und anhaltenden Erfolg der FIFA-Videospielreihe (jetzt „EA FC“) hat die Sportart ihren Siegeszug auch in der virtuellen Welt fortgesetzt. Beim Fußball-Wochenende im Jugendzentrum Big House ging es sowohl am Ball als auch vor dem Bildschirm voll zur Sache.

Los ging es am Freitag mit dem E-Sports Cup, der zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Die Sparkasse Neuwied stellte als Kooperationspartner Preise im Gesamtwert von 500 Euro zur Verfügung. Mit mehr als 70 Teilnehmern und Gästen sorgte das Turnier für zahlreiche enge Spiele und spannende Momente. Ein absolutes Highlight war der Besuch von Fußball-Influencer Meti – bekannt durch den Youtube-Kanal „PMTV“, auf welchem er mit seinem Kumpel Patrick sowohl virtuellen, als auch realen Fußball-Content produziert. Denn Meti ist nicht nur leidenschaftlicher Gamer, sondern auch Torwart bei den Kickers Westerwald. Er forderte die Jugendlichen zu mehreren Fußball-Challenges heraus, bei welchen es wiederum Preise zu gewinnen gab.

Doch damit nicht genug, denn gleich am nächsten Tag ging es für das Big House mit einer Gruppe Jugendlichen auf die ganz große Fußballbühne. Im Borussia-Park besuchte man das Bundesliga-Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum und kam voll auf seine Kosten. Im Duell der beiden Traditionsteams – mit dem besseren Ende für die Heimmannschaft – fielen ganze sieben Tore. Ein würdiger Abschluss für ein gelungenes Wochenende ganz im Zeichen des Fußballs. Foto: NRST