Veröffentlicht am 13. März 2024 von wwa

KOBLENZ – Am Samstag starten die beliebten Workshops zu Balkon-Photovoltaik-Anlagen an der Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz bietet ab kommenden Samstag wieder Termine für die beliebten Mitmach-Workshops zum Thema „Balkon-Photovoltaik-Module – Strom einfach selbst erzeugen“ an. Der erste Workshop, der sich an alle Interessierten richtet und etwa zwei Stunden dauert, findet am Samstag, 16. März, ab 10 Uhr am Campus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Bei einem einführenden Vortrag bekommen die Teilnehmenden vor dem eigentlichen Workshop eine Reihe von Tipps für die Montage und Inbetriebnahme ihrer Anlage. Dazu gehörte etwa die Wahl des richtigen Standortes, der vor allem schattenfrei sein sollte. „Diese Technik ist nicht nur für Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer interessant, sondern kann auch in Mietwohnungen genutzt werden“, erklärt Prof. Dr. Johannes Stolz, der die Workshops organisiert. Mit den Balkon-PV-Modulen habe es jeder selbst in der Hand, ohne dafür einen Dienstleister beauftragen zu müssen.

Bei Balkon-Photovoltaik-Modulen handelt es sich um Kleinst-Solaranlagen. Diese sind mittlerweile so einfach, dass sie selbst von Laien installiert, in Betrieb genommen und angemeldet werden dürfen und auch können. Die so gewonnene solare Energie kann hier in der Wohnung für verschiedene Verbraucher genutzt werden und reduziert so die eigene Stromrechnung um bis zu 100 Euro jährlich – bei den derzeit steigenden Preisen für Strom auch durchaus mehr. Dabei sind die Module noch nicht einmal teuer: Einsteigermodelle sind ab 350 Euro erhältlich.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Rückfragen und Anmeldungen zu den Workshops werden per eMail an vde(at)hs-koblenz.de entgegengenommen. Detailinformationen finden Interessierte unter www.hs-koblenz.de/balkon-pv.