Veröffentlicht am 13. März 2024 von wwa

MONTABAUR – Hohe Beanstandungsquote bei Geschwindigkeitsmessung auf B 49 zw. Neuhäusel und Montabaur

Am 12. März 2024 zwischen 11:15 und 13:15 Uhr führten Kräfte der Polizeiinspektion Montabaur eine Geschwindigkeitsmessung auf dem Teilstreckenabschnitt zwischen Neuhäusel und Montabaur – sogenannter „Großer Herrgott“ – in Fahrtrichtung Montabaur durch. Hierbei wurden insgesamt 18 Pkw festgestellt, die schneller als die dort angeordnete zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Km/h fuhren. Drei Verstöße wurden mit Verwarnungsgeld geahndet, während die weiteren fünfzehn Verstöße sogar im Bußgeldbereich lagen. Dieses Ergebnis zeigt – wie bereits eine Messung an der selben Stelle am 07. Februar 2024 – einen hohen Anteil an deutlich überhöhten gefahrenen Geschwindigkeiten. Quelle: Polizei