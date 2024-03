Veröffentlicht am 13. März 2024 von wwa

WISSEN – Unfall mit beschädigter Scheibe eines Baumarktes in Wissen

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend, 12. März 2024, um 19:10 Uhr in Wissen. Der Fahrer eines Pkw stieß beim Rangieren mit seinem Anhänger gegen vor dem Markt aufgestellte Gestelle mit Ausstellungsmustern. Diese fielen um und stürzten in eine Scheibe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An der Scheibe entstand Sachschaden, der Anhänger blieb unbeschädigt. Quelle: Polizei