Veröffentlicht am 13. März 2024 von wwa

ASBACH-HUSSEN – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Sachschaden in Asbach-Hussen

Dienstagnachmittag, 12. März 2024 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Engstelle der Asbacher Straße (L 255) im Asbacher Ortsteil Hussen. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei