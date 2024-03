Veröffentlicht am 13. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Altenkirchen

Dienstagmittag, 12. März 2024, gegen 14.25 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, in Ludwig-Jahn-Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stieß der Fahrer eines Pkw beim Fahren aus einer Grundstücksausfahrt rückwärts gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später konnte er von einem Zeugen im Stadtgebiet Altenkirchen gesichtet werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der 35-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei