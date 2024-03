Veröffentlicht am 10. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisseniorenbeirat informiert über Kommunikation bei Demenz

„Mehr als Worte – Kommunikation mit Menschen mit Demenz“: Unter dieser Überschrift steht ein Vortrag, zu dem der Kreisseniorenbeirat am Mittwoch, 20. März, um 17.30 Uhr in den großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Altenkirchen einlädt. Referentin ist Annika Kron, Dipl.-Sozialpädagogin und Pflegewissenschaftlerin.

An diesem Abend werden sowohl Ursachen für Kommunikationsschwierigkeiten als auch die richtigen Strategien besprochen, wie man am besten mit den zuvor dargestellten Herausforderungen umgehen kann.

Wer eine Person mit Demenz pflegt, bemerkt früher oder später, wie sich die Kommunikation verändert. Einerseits können viele Menschen mit Demenz keine klaren Botschaften mehr senden. Andererseits fällt es vielen zunehmend schwerer zu begreifen, was andere ihnen mitteilen wollen. Das kann nicht nur ermüdend sein, sondern auch auf beiden Seiten zu Missverständnissen und Konflikten führen. Oftmals ist die Frustration groß und der Geduldsfaden wird immer dünner. Die Kommunikation muss an die Möglichkeiten des Menschen mit Demenz angepasst werden. Dabei rückt der Inhalt des Gesagten und die Vermittlung von Informationen in den Hintergrund. Vielmehr geht es darum, dem Betroffenen auf der Beziehungsebene das Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit zu vermitteln.

Alle am Thema Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung für diese kostenfreie Veranstaltung ist nicht notwendig. Sollte dennoch vorab Informationsbedarf bestehen, steht Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel. 02681 – 812086, für Rückfragen zur Verfügung.