Veröffentlicht am 10. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „StadtLandFluss-Festival“ im Frühsommer: Ein bunter Strauß an kulturellen, sozialen und innovativen Events

Die Region Westerwald-Sieg bereitet sich auf ein neues kulturelles Highlight vor: Das „StadtLandFluss-Festival“ feiert seine Premiere vom 24. Mai bis 2. Juni 2024. Organisiert im Rahmen des Projekts „Wir-Dorf“ der Leader-Arbeitsgemeinschaft (LAG) Westerwald-Sieg und gefördert durch Leader-Mittel, verspricht das Festival ein zehntägiges Ereignis voller Kunst und Innovation, Musik und Bewegung, Gemeinschaft und Zukunftsthemen.

Das „StadtLandFluss-Festival“ ist mehr als nur eine Veranstaltung: Der bunte Blumenstrauß an Events bietet ein prall gefülltes und vielseitiges Festivalprogramm – von Kunstausstellungen und Installationen unter anderem im Kulturhaus Hamm und „Im Tal“ (Hasselbach) über Bewegung und Sport mit Boot, Rad und Hula-Hoop-Reifen an verschiedensten Orten, Musik als Konzert, Therapie oder beim Mitsing-Chor im Gasthof „Zur Post“ in Weyerbusch bis hin zu Theater und Zirkus für Kinder und Jugendliche in Pracht und Au. Außerdem wird es zukunftsorientiert werden, etwa mit spannenden Beiträgen zu gelebten Gemeinschaftsökonomien und „Zukunftsorten“ im Netzwerk des „Wir-Dorf“ Westerwald.

Der Eintritt zu den einzelnen Veranstaltungen ist frei – Spenden sind willkommen –, um allen Interessierten Zugang zu ermöglichen und die Gemeinschaft zu stärken.

„Wir freuen uns sehr, das zukunftsweisende „StadtLandFluss-Festival“ ankündigen zu können, das zeigt, wie vielfältig das kulturelle und soziale Leben in der Region Westerwald-Sieg und der nahen Umgebung ist“, so Rolf Schmidt-Markoski, Vorsitzender der LAG Westerwald-Sieg. „Durch die Förderung von Vielfalt, Gemeinschaft, Innovation und Nachhaltigkeit wollen wir gemeinsam auf eine positive Entwicklung in unserer Region hinwirken und damit auch die gesellschaftliche und ökologische Stabilität sichern“. Das „StadtLandFluss-Festival“ lädt alle Interessierten dazu ein, ab dem 24. Mai für zehn Tage in den Fluss der Programmvielfalt einzutauchen und sich dabei gemeinsam für eine nachhaltige und enkeltaugliche Zukunft stark zu machen.

Eine detaillierte Programmübersicht gibt es online auf der offiziellen Festival-Website: https://www.wir-dorf.de/stadtlandfluss oder https://www.wir-dorf.de/programm.