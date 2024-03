Veröffentlicht am 10. März 2024 von wwa

BRACHBACH – Soccerfeld in Brachbach wegen Vandalismusschaden gesperrt

Am ersten Märzwochenende war das Soccerfeld an der Brachbacher Grundschule zum wiederholten Mal Ziel von Vandalismus. Diesmal wurde nicht nur Müll hinterlassen, sondern offensichtlich auch gezündelt. Dabei hat der Bodenbelag so stark gelitten, dass er an einigen Stellen ausgetauscht werden muss. Aus diesem Grund bleibt das Soccerfeld bis auf weiteres gesperrt.

Wer im Zeitraum von Freitag, 1. März, 12.00 Uhr bis Montag, 4. März, 7.00 Uhr im Umfeld des Soccerfelds etwas beobachtet hat und Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich per E-Mail (s.thiel@kirchen-sieg.de) an die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) zu wenden.

Foto: Das Soccerfeld an der Brachbacher Grundschule wurde durch Feuerteufel in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Grundschule Brachbach