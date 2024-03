Veröffentlicht am 10. März 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Sondervorstellung des Circus Ronelli in Birken-Honigsessen

Der kleine, aber feine Familiencircus „Ronelli“ hat sich längst auch einen guten Ruf im Wisserland erarbeitet. Zuletzt gastierte er auf dem Schützenplatz in Birken-Honigsessen. Dort hat er eine Sondervorstellung auf die Beine gestellt. Eingeladen waren auf Initiative des seit 2021 bestehenden Migrationsbeirats der Stadt Wissen, vorwiegend hier lebende Flüchtlingskinder mit je einem Elternteil. Eintritt bezahlt werden musste jeweils nur ein kleiner Eigenanteil, den Hauptteil übernahm der Beirat. Schnell waren die rund 100 zur Verfügung stehenden Plätze vergeben.

Der Circus hatte sich wie immer bestens vorbereitet und am Samstag um 11 Uhr hieß es: „Manege frei!“. Für den Migrationsbeirat sprach Nazmiye Ari im Beisein der Gleichstellungsbeauftragten Sabah Bayar ein kurzes Grußwort, verbunden mit einem Dankeschön an die Circusleute und dann konnte die Show auch schon losgehen. Die Trumpfs spendierten zunächst eine Tüte frisches Popcorn und je ein Getränk für alle Anwesenden, was schon einmal sehr gut ankam. Die Spannung wuchs und vor allem die Kinder konnten ihre Erwartungen kaum verbergen.

Das riesige Einhorn schaffte den Einstieg dann ohne Mühe. Die Circuskinder Neven und Nevio lösten als munteres „Reinigungsteam“ wahre Beifallsstürme aus und auch Melina hatte mit ihrer Schwester Skyla die Zuschauer sofort auf ihrer Seite. Ihre Artistikdarbietung war wie immer vom Feinsten. Im weiteren Programm durften sich die kleinsten Gäste in der Manege im Beisein mächtiger Comicfiguren austoben. Die Show war ein voller Erfolg, starker Beifall stellte dies eindrücklich unter Beweis.

Das historische Kinderkarussell neben dem Zelt fand ebenfalls starken Zulauf. Ein besonderer Dank ging neben Maike und Fernando Trumpf noch an den Wissener Ferdinand Klaas, der den Circus „Ronelli“ von Beginn an sehr stark unterstützt und auch eine wichtige Rolle nicht nur beim Popcornbraten während der Sondervorstellung in Birken-Honigsessen spielte.

Ähnliche Veranstaltungen, dann aber speziell für Flüchtlinge aus der Ukraine, gab es schon in Hachenburg und Altenkirchen. „Ronelli“ gastiert im Moment übrigens in Ransbach-Baumbach und über Ostern wieder in Hachenburg. (bt) Fotos: Bernhard Theis