Veröffentlicht am 10. März 2024 von wwa

NEUWIED – Menschenkette „Hand in Hand für Demokratie und Toleranz“

Das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz lädt am Samstag, 23. März 2024 um 11.00 Uhr zur Aktion „Hand in Hand für Demokratie und Toleranz“ ein. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb der Freitreppe am Neuwieder Pegelturm, Rheinstraße 52-56 (Restaurant Anatolia, Neuwieder Kanu-Club). Ziel der Veranstaltung ist die Bildung einer Menschenkette „Hand in Hand für Demokratie und Toleranz“ entlang des Deichvorgeländes.

Nach den erfolgreichen Kundgebungen auf dem Neuwieder Luisenplatz am 21. Oktober 2023 und am 3. Februar 2024 will das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz nicht nachlassen für unsere freiheitliche Grundordnung zu werben und sich dem Rechtsextremismus der AfD entgegenzustellen.

Der Ort für die Menschenkette ist bewusst gewählt, denn der Rhein ist seit Menschengedenken Verkehrsweg und Ausgangspunkt für Begegnungen von Völkern, Kulturen und Religionen. Wirtschaft und Handel war stets eine Triebfeder für Toleranz und Offenheit zwischen den Ethnien und hat das Rheinland und darüber hinaus bis heute geprägt … ein großartiges europäisches Erbe! Der Rhein verbindet uns mit unseren Nachbarländern, mit denen wir Teil der Europäischen Gemeinschaft sind, der wichtigsten politischen Errungenschaft nach dem 2. Weltkrieg.

Alles das will die rechtsextreme AfD zerstören, wenn sie menschenverachtende Pläne für millionenfache Remigration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern schmiedet. Sie will unser Friedensprojekt Europa, mit dem größten Binnenmarkt der Welt, zugunsten eines isolierten Nationalstaates, als Spielball der Mächte, zerschlagen. Das alles ist nicht nur hochgradig beschränkt, sondern hochgefährlich für unser Leben, Frieden und Freiheit, für unsere Wirtschaft und unseren politischen Stellenwert in Europa und in der Welt.

Wir rufen erneut alle Freunde unserer Demokratie auf, sich gemeinsam den Feinden unserer freiheitlich-liberalen Gesellschaft zu widersetzen. Die Menschenkette am 23.3.24 wird ein starkes Zeichen unserer Geschlossenheit und Entschlossenheit sein, nicht nachzulassen bevor der rechtsradikale Spuk ein Ende hat. Schilder, Banner, Fahnen etc. sind erwünscht. Neuwied bleibt bunt!