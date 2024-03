Veröffentlicht am 9. März 2024 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Mudersbach

Am 08. März 2024 kam es gegen 14:25 Uhr im Hüttenweg in 57555 Mudersbach, im Ortsteil Niederschelderhütte zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jährige Seat Fahrer aus der VG Kirchen befuhr den Hüttenweg aus Richtung Auf’m Strüdchen kommend in Richtung Mittelstraße. Kurz vor dem Gebäude der Feuerwehr kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Es fuhr eine kleine Böschung hoch und beschädigte einige Betonpalisaden vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Das Fahrzeug wurde herumkatapultiert und blieb auf dem Dach auf der Straße liegen. Es wurde ringsherum beschädigt. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen war neben der Polizei Betzdorf auch die Feuerwehr der Gemeinde Mudersbach gerufen worden, die für diesen Einsatz entsprechend nur eine sehr kurze Anfahrtstrecke hatte. Der Fahrzeugführer gab an, die Kontrolle verloren zu habe, weil er vermutlich kurz eingeschlafen war. Demzufolge wurde seitens der Polizei eine Strafanzeige eingeleitet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Quelle: Polizei