Veröffentlicht am 9. März 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Blutentnahme nach Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel in Linz am Rhein

Freitagabend, 08. März 2024 wurde ein PKW in Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Straf- sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei