Veröffentlicht am 9. März 2024 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfall durch Fehler beim Einfahren auf die Fahrbahn der B 42 in Rheinbreitbach

Freitagvormittag, 08. März 2024 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbreitbach. Die Verursacherin wollte mit ihrem PKW auf die B 42 in Fahrtrichtung Unkel auffahren. Beim Befahren des Einfädlungsstreifens kam es zur seitlichen Berührung mit einem LKW, der die B 42 befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei