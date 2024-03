Veröffentlicht am 9. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wohnhausbrand in Altenkirchen

Freitagabend, 08. März 2024, wurde von der Leitstelle Montabaur gegen 20:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf dem Marktplatz gemeldet. Bei dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei konnte aus der Wohnung des Dachgeschosses eines Reihenmittelhaus in der Fußgängerzone starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Flammen schlugen bereits aus einem Fenster. Das Haus wird zur Zeit renoviert. Die Dachgeschosswohnung ist daher unbewohnt. Die beiden 83jährigen Bewohnerinnen aus den darunterliegenden Wohnungen wurden unbeschadet von der Polizei aus ihren Wohnungen geholt. Ebenfalls mussten die Bewohner der direkten Nachbarhäuser ihre Wohnungen verlassen. Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst in den Räumen des Jugendzentrums versorgt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Die Feuerwehren aus Altenkirchen, Berod, Flammersfeld, Neitersen und Hamm befanden sich im Einsatz. Quelle: Polizei