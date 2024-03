Veröffentlicht am 8. März 2024 von wwa

UNKEL – Nötigung im Straßenverkehr in Unkel

Mittwochmittag, gegen 12:30 Uhr kam es in Unkel in der Kamener Straße zu einer Nötigung einer Pkw-Fahrerin, die in Richtung Linzer Straße fuhr. Ein PKW aus dem Gegenverkehr fuhr unvermittelt auf die Fahrspur der 72-jährigen Geschädigten, so dass sie ihren PKW bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des schwarzen VW Golf fuhr daraufhin wieder zurück auf seine Fahrspur und setzte seine Fahrt in Richtung der Bahnhof Straße fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der Polizei in Linz zu melden. Quelle: Polizei