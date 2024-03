Veröffentlicht am 8. März 2024 von wwa

ELKENROTH – Diebstahl von Kupferkabel in Elkenroth

Am 07. März 2024 kam es gegen 12:30 Uhr in Elkenroth im Schmiedeweg zum Diebstahl von circa 30 Meter Kupferkabel auf einem Privatgrundstück. Der geschädigte Eigentümer konnte angeben, dass es sich bei den unbekannten Tätern um zwei Männer gehandelt habe, die einen weißen Transporter mitführten. Wer kann Angaben zum Transporter bzw. den Männern machen oder hat sonst verdächtige Wahrnehmungen im Ortsbereich gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei