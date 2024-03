Veröffentlicht am 8. März 2024 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Unfall durch aufgewirbelten Schraubenzieher auf der Fahrbahn der L 270

Donnerstagnachmittag befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Landesstraße 270 in Richtung Neustadt (Wied). Etwa 350 Meter vor dem Mitfahrerparkplatz bei Neustadt (Wied) fuhr sie im Kurvenbereich über einen roten Schraubenzieher. Der wurde derart aufgewirbelt, dass die Spitze sich in den Tank des PKW bohrte und ihn beschädigte. Zeugen, bzw. der „Verlierer“ des Schraubenziehers werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei