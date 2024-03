Veröffentlicht am 8. März 2024 von wwa

PUDERBACH – Erste Wir Westerwälder LandFrauen-Messe in Puderbach – Die drei Westerwälder Landfrauenverbände präsentieren sich gemeinsam

Die Landfrauen der Kreisverbände Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis präsentieren am Samstag, 13. April 2024 von 11 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Puderbach (Kreis Neuwied). Freuen darf man sich auf Nützliches, allerhand Handgemachtes und Besonderes. Mit der ersten gemeinsamen Messe unter dem Dach der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“, verfolgen die Landfrauen der Region Westerwald aber auch noch ein weiteres Ziel. Was macht eigentlich eine Landfrau? Die Antwort ist einfach und gleichzeitig auch nicht, denn: Landfrauen machen ganz viel, und viel Unterschiedliches. Einen Einblick in die Vielfalt bekommen Interessierte auf der ersten LandFrauen-Messe in Puderbach.

„Unsere Westerwälder Landfrauen sind die Botschafterinnen des ländlichen Raums und wirken weit über die Landwirtschaft in die Gesellschaft hinein“, so die Westerwälder Landräte der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, Dr. Peter Enders (AK), Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW). „Die LandFrauen Messe verspricht nicht nur ein Fest für die kulinarischen Sinne zu werden, sondern auch eine Gelegenheit, die Verbundenheit mit der ländlichen Lebensweise zu stärken. Wir laden alle Interessierten ein, ein Teil dieses besonderen Events zu sein und gemeinsam die Vielfalt des Landlebens zu entdecken.“

An circa 40 Ständen können sich die Besucherinnen und Besucher auf Kunsthandwerk, selbst gebasteltes, Literatur, Deko, Florales und viele Informationen über die Lehr- und Weiterbildungsangebote der Landfrauenverbände freuen.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. An zahlreichen Ständen werden Westerwälder Köstlichkeiten angeboten und auch einige Partner des Kooperations-Projektes Naturgenuss Gastgeber der Wirtschaftsförderung des Kreis Neuwied und des Naturparks Rhein-Westerwald sind dabei und freuen sich auf zahlreiche Gäste.

„Wir wollen zeigen, was Landfrauen in ihrer Freizeit gerne tun“, erklären die Vorsitzenden der Kreisverbände, Gerlinde Eschemann (Kreisverband Altenkirchen), Gudrun Franz-Greis (Kreisverband Westerwaldkreis) und Katja Milad (Kreis Neuwied), die die Messe zusammen mit den Wir Westerwälder gAöR initiiert haben. „Und dazu bieten wir natürlich viele Infos rund um die Landfrauen-Vereine, Weiterbildungsmöglichkeiten und unsere Arbeit“, so die drei Westerwälder Landfrauen. Der Austausch und ein klares Selbstverständnis sind den drei Verbänden wichtig, denn die Landwirtschaft stehe derzeit stark im Fokus. „Auch wir wollen uns positionieren und zeigen, dass wir Landfrauen viel für die Darstellung im ländlichen Raum tun,“ so das Credo der drei Vorsitzenden.

„Hausgemachtes, Hofläden, Hofcafés, die Büdchen an den Straßen mit Selbstgemachtem: Das alles ist seit einigen Jahren im Trend und hat seinen festen Kundenstamm gewonnen, der weiter ausgebaut werden soll. Wir möchten nun einmal zeigen, wo die ganzen tollen regionalen Produkte herkommen,“ so Sandra Köster. Der Eintritt zur Premiere der „Wir Westerwälder LandFrauen-Messe“ ist frei!

Foto: Präsentieren das Programm der 1. Wir Westerwälder LandFrauen-Messe in Puderbach (v.l.) : Dr. Peter Enders ( Landrat Kreis Altenkirchen), Katja Milad ( Vorsitzende LandFrauenverband Neuwied) , Gudrun Franz-Greis (Vorsitzende LandFrauenverband Westerwald), Heike Kuchhäuser ( stellvertretende Vorsitzende LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Altenkirchen) Sandra Köster ( Wir Westerwälder), Jörg Hohenadl ( Naturgenuss Partner / Wifö Kreis Neuwied), Achim Hallerbach ( Landrat Kreis Neuwied) und Achim Schwickert ( Landrat Westerwaldkreis).