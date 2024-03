Veröffentlicht am 8. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Von Beethoven zu Rubinstein: „Weltklassik am Klavier“ im März mit Regina Chernychko

„2 Variationen über ein eigenes Thema – von Beethoven zu Rubinstein!“ heißt es bei der nächsten Ausgabe der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus. Am Sonntag, 17. März, gastiert Regina Chernychko dort.

Was verbirgt sich hinter dem Programm? Beethovens Sonate Nr. 5 entstand in den Jahren 1796 bis 1798 und ist der Gräfin Anna Margarete von Browne gewidmet. Nach Joachim Kaiser ist die sogenannte „kleine“ Sonate ein zu Unrecht oft unterschätztes Werk, gerade ihre Kürze und Prägnanz verhinderten die Wertschätzung dieses „wüst genialen“ Ausbruchs. Die 32 Variationen über ein eigenes Thema in c-Moll sind ein 1806 komponiertes Variationswerk für Klavier. Das kurze, einfache Thema und die Wichtigkeit der Basslinie weist auf einen möglichen Einfluss der Chaconne hin. Johannes Brahms, der dieses Werk selber öffentlich vorgetragen hat, könnte es als Vorbild für das Finale seiner Vierten Sinfonie, das als Chaconne angelegt ist, verwendet haben. Anton Rubinstein war ein russischer Komponist, Pianist und Dirigent. Die Fantasie ist Sigismund Thalberg, einem Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts, gewidmet.

Regina Chernychko ist Gewinnerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe, unter anderem des Wettbewerbes „Maria Canals de Barcelona“. Zudem erhielt sie mehrfach den „Dorothy MacKenzie Artist Recognition Scholarship Award“ in New York. Sie spielt weltweit mit renommierten Orchestern und in prominenten Konzerthäusern, unter anderem in Mailand, Madrid, Salzburg, Prag und Paris.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Pianistin bei „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen am 17. März: Regina Chernychko. (Foto: Oliver Röckle)