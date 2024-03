Veröffentlicht am 7. März 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSEESN – Puppentheater gastiert in Birken-Honigsessen

Alles Meins! rief der kleine Rabe Socke den gut 100 Theaterbesuchern am Sonntag im Pfarrsaal in Birken-Honigsessen zu. Eingeladen hatte die KAB St. Elisabeth in Gemeinschaft mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz. Das Theaterstück vom Raben Socke wurde gekonnt durch Matthias Träger von Tearticolo, dem Theater mit Figuren in Szene gesetzt. Auch, wenn der kleine freche Rabe auf den ersten Blick vielleicht kein gutes Vorbild ist, da er doch alle möglichen Dinge „stibitzt“. In der schwungvollen Inszenierung mit liebevollen Charakteren, origineller live-Bühnenmusik mit Mundharmonika, Gesang und Loop-Maschine wurde aber klar, dass man den größten Schatz nicht klauen kann: die Freundschaft! Zum Abschluss des Theaterbesuchs wurden im Foyer des Pfarrheimes seitens der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Waffeln und Getränke angeboten, von denen die kleinen Gäste reichlich Gebrauch machten. Die kleinen Gäste erzählten noch im Foyer des Pfarrheims begeistert vom Raben Socke und seinen Gefährten. Foto: Tearticolo