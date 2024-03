Veröffentlicht am 8. März 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Vorfahrtsverstoß in Bad Hönningen endet mit Körperverletzung

Am 06. März 2024 gegen 18:40 Uhr kam es an der Einmündung der Straßen Im Strang und Am Schafhaus in Bad Hönningen zunächst zu einer Missachtung der Vorfahrt durch einen unbekannten männlichen Fahrzeugführer. Ein 63-jähriger Mann aus Bad Hönningen forderte daraufhin den anderen Fahrzeugführer auf anzuhalten. Es kam in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung woraufhin der Beschuldigte dem Geschädigten ins Gesicht schlug. Im Anschluss entfernte sich der 40 bis 50 Jahre alte Beschuldigte mit seinem Fahrzeug, einem hellblauen oder hellgrauen Ford. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten. Quelle: Polizei