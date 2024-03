Veröffentlicht am 7. März 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Pkw prallt in Birken-Honigsessen gegen einen Zaun

Am 06. März 2024, gegen 13:45 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin die K 71 aus Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Ein vorausfahrendes Fahrzeug wollte im Ortsbereich nach links abbiegen und verringerte die Geschwindigkeit. Dies erkannte die 41-Jährige zu spät und wich dem abbiegenden Pkw nach rechts aus, prallte aber mit ihrem Pkw gegen einen Zaun. Am Fahrzeug und Zaun entstand Sachschaden. Quelle: Polizei